Путин: «Игры будущего» остались свободными от политической конъюнктуры

«Игры будущего» проводятся уже третий год в концепции фиджитал-спорта. Соревнования объединяют классический спорт, киберспорт, а также современные технологии, в том числе виртуальную и дополненную реальность. В 2025 г. турнир прошел в Абу-Даби.