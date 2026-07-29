Путин: «Игры будущего» остались свободными от политической конъюнктуры
«Игры будущего» всегда были и остаются свободными от политики и двойных стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям третьего международного турнира.
«Отмечу, что с самого начала эти Игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов», – подчеркнул глава государства.
Он отметил расширение географии турнира и напомнил, что в 2026 г. участников принимает «яркая, современная, динамично растущая Астана». По мнению Путина, у Казахстана есть мощный потенциал в спорте, представители этой страны заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях.
«Игры будущего» проводятся уже третий год в концепции фиджитал-спорта. Соревнования объединяют классический спорт, киберспорт, а также современные технологии, в том числе виртуальную и дополненную реальность. В 2025 г. турнир прошел в Абу-Даби.