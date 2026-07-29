«Единая Россия» создаст новый стандарт господдержки студенческих семей

29 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что число студенческих семей в России за последнее время увеличилось вдвое. По ее словам, положительная динамика свидетельствует о результативности мер поддержки семейной политики. Политик напомнила, что год назад состоялся первый Всероссийский фестиваль студенческих семей, который получил положительные оценки со стороны студентов, ректоров и профессионального сообщества.