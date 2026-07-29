«Единая Россия» создаст новый стандарт господдержки студенческих семей
«Золотой» стандарт «Единой России» по мерам господдержки в отношении студенческих семей будет внедрен в российских вузах с 1 сентября 2026 г., сообщила партия.
«Буквально на днях оформлены последние предложения для нового «золотого» стандарта, который формируется «Единой Россией» и будет с 1 сентября внедрен в вузах по поддержке студенческой семьи», – сказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова на форуме «Территория смыслов».
Она отметила, что в рамках стандарта семьям будут оказывать юридическую и психологическую консультации, поддерживать их формированием льгот и пособий. партия также договорилась с Торгово-промышленной палатой, которая будет проводить консультации для указанной категории семей по открытию ИП.
29 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что число студенческих семей в России за последнее время увеличилось вдвое. По ее словам, положительная динамика свидетельствует о результативности мер поддержки семейной политики. Политик напомнила, что год назад состоялся первый Всероссийский фестиваль студенческих семей, который получил положительные оценки со стороны студентов, ректоров и профессионального сообщества.