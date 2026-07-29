В Японии из-за землетрясения обрушились ворота буддийского храма XVI века

28 июля телеканал NHK сообщил, что в результате мощных землетрясений в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии пострадало более 50 человек, около 10 из них находились в доме престарелых в Хикаве. Магнитуда землетрясения составила 7,1. Было объявлено об угрозе цунами для прибрежных заливов Ариакэ и Яцусиро. Второе землетрясение произошло менее чем через час, его магнитуда – 6,1. После землетрясений были зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог. Телеканал выявил повреждения жилого помещения. При этом сбоев в работе АЭС не выявлено. После произошедшего японское правительство создало оперативный штаб.