В Японии из-за землетрясения обрушились ворота буддийского храма XVI века
В районе Нуямадзу из-за землетрясения обрушились ворота буддийского храма, построенные в XVI в. Об этом сообщает газета The Guardian.
По данным издания, сооружение было отреставрировано всего пять лет назад. The Guardian отметила, что во время сильной тряски в храме находилась заместитель главного священника Юки Киедзуми. Она рассказала, что из-за интенсивных колебаний ей пришлось передвигаться по полу ползком. Киедзуми только что вернулась домой после встречи и собиралась покормить свою кошку, когда произошло происшествие.
После обрушения сотрудники храма начали разбирать поврежденные украшения и мебель.
«Я даже не знаю, сможем ли мы их восстановить, и как это вообще возможно», – сказала Киедзуми.
28 июля телеканал NHK сообщил, что в результате мощных землетрясений в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии пострадало более 50 человек, около 10 из них находились в доме престарелых в Хикаве. Магнитуда землетрясения составила 7,1. Было объявлено об угрозе цунами для прибрежных заливов Ариакэ и Яцусиро. Второе землетрясение произошло менее чем через час, его магнитуда – 6,1. После землетрясений были зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог. Телеканал выявил повреждения жилого помещения. При этом сбоев в работе АЭС не выявлено. После произошедшего японское правительство создало оперативный штаб.
По данным метеорологического агентства Японии, глубина эпицентра – около 10 км. Землетрясение вызвало движение оставшейся южной стороны разлома, ставшей причиной землетрясений в 2016 г.