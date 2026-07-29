Лавров назвал предложения Запада по Украине ультиматумом

По его словам, западные государства предлагают сначала объявить перемирие и прекращение огня, затем разместить многонациональные силы под руководством Франции и Великобритании, а уже после этого приступить к переговорам с участием Европы, США, президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.