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Лавров назвал предложения Запада по Украине ультиматумом

Ведомости

Западные страны выдвигают Москве ультимативные условия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

По его словам, западные государства предлагают сначала объявить перемирие и прекращение огня, затем разместить многонациональные силы под руководством Франции и Великобритании, а уже после этого приступить к переговорам с участием Европы, США, президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

«Замрем на линии соприкосновения – нацистский режим сохранится. Никакие территории, где были референдумы, они признавать не будут», – сказал министр.

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Политика / Международные отношения

Глава МИД РФ также заявил, что Россия не намерена отказываться от своих принципов и национального достоинства. В качестве примера он привел строку из стихотворения Владимира Маяковского «Бродвей»: «У советских собственная гордость». Лавров подчеркнул, что речь идет не только о советском периоде.

В интервью ТАСС глава российского МИД также сказал, что западные страны пытаются представить действия украинского лидера как переломный этап конфликта, они надеются на развал России. По словам министра, происходящее на Украине остается в центре внимания мирового сообщества, и многие страны внимательно следят за развитием ситуации и возможными итогами конфликта.

24 июля Лавров назвал главную причину провала мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что украинские власти отвергли инициативу США на фоне продолжающихся поставок западных вооружений. Министр также утверждал, что поставляемое оружие используется для попыток подорвать стабильность в России и нанесения ударов по мирным жителям.

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