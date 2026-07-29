24 июля Лавров назвал главную причину провала мирного урегулирования на Украине. По его словам, украинские власти отвергли инициативу США на фоне продолжающихся поставок западных вооружений. Министр также утверждал, что поставляемое оружие используется для попыток подорвать стабильность в России и нанесения ударов по мирным жителям.