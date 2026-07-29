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Главная / Политика /

Лавров: Запад пиарит терроризм Зеленского как перелом и надеется на развал РФ

Ведомости

Западные страны пытаются представить действия президента Украины Владимира Зеленского как переломный этап конфликта, они надеются на развал России. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал Лавров.

По словам министра, происходящее на Украине остается в центре внимания мирового сообщества, и многие страны внимательно следят за развитием ситуации и возможными итогами конфликта.

24 июля Лавров назвал главную причину провала мирного урегулирования на Украине. По его словам, украинские власти отвергли инициативу США на фоне продолжающихся поставок западных вооружений. Министр также утверждал, что поставляемое оружие используется для попыток подорвать стабильность в России и нанесения ударов по мирным жителям.

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