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Зеленский прибыл на встречу с Туском после скандала вокруг героизации нацистов

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где проведет переговоры с премьер-министром страны Дональдом Туском. Это первая встреча лидеров после обострения конфликта вокруг подразделения имени героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), передает украинское издание «Общественное».

Как сообщила канцелярия премьер-министра Польши, одной из главных тем переговоров станет обсуждение итогов визита Зеленского в США и его встречи с президентом Дональдом Трампом.

Конфликт между Киевом и Варшавой обострился в мае после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла – высшей награды республики, а позднее заявил о непринятии бандеровской символики в Польше. Варшава дала Киеву несколько дней на переименование подразделения, назвав его героизацию недружественным шагом.

8 июля Зеленский сообщил о встрече с Навроцким. Он написал, что стороны договорились продолжить диалог.

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