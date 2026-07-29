Зеленский прибыл на встречу с Туском после скандала вокруг героизации нацистов
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где проведет переговоры с премьер-министром страны Дональдом Туском. Это первая встреча лидеров после обострения конфликта вокруг подразделения имени героев УПА
Как сообщила канцелярия премьер-министра Польши, одной из главных тем переговоров станет обсуждение итогов визита Зеленского в США и его встречи с президентом Дональдом Трампом.
Конфликт между Киевом и Варшавой обострился в мае после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла – высшей награды республики, а позднее заявил о непринятии бандеровской символики в Польше. Варшава дала Киеву несколько дней на переименование подразделения, назвав его героизацию недружественным шагом.
8 июля Зеленский сообщил о встрече с Навроцким. Он написал, что стороны договорились продолжить диалог.