Зеленский провел встречу с президентом Польши впервые после скандала с наградами

Конфликт между Киевом и Варшавой обострился в мае после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ ). В ответ Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла – высшей награды республики, а позднее заявил о неприятии бандеровской символики в Польше. Варшава дала Киеву несколько дней на переименование подразделения, назвав его героизацию «недружественным шагом». В Кремле одобрили реакцию Польши.