Зеленский провел встречу с президентом Польши впервые после скандала с наградами
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с польским коллегой Каролем Навроцким. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.
«Это был важный и необходимый разговор, мы говорили больше часа», – написал Зеленский. Он также заявил: «Очень важно поддерживать взаимопонимание, поддержку и действовать сообща. Нашим странам необходимы только крепкие отношения».
Кроме того Зеленский написал, что стороны договорились продолжить диалог.
Конфликт между Киевом и Варшавой обострился в мае после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь героев Украинской повстанческой армии