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Главная / Политика /

Зеленский провел встречу с президентом Польши впервые после скандала с наградами

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с польским коллегой Каролем Навроцким. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Это был важный и необходимый разговор, мы говорили больше часа», – написал Зеленский. Он также заявил: «Очень важно поддерживать взаимопонимание, поддержку и действовать сообща. Нашим странам необходимы только крепкие отношения».

Кроме того Зеленский написал, что стороны договорились продолжить диалог.

Конфликт между Киевом и Варшавой обострился в мае после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла – высшей награды республики, а позднее заявил о неприятии бандеровской символики в Польше. Варшава дала Киеву несколько дней на переименование подразделения, назвав его героизацию «недружественным шагом». В Кремле одобрили реакцию Польши.

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