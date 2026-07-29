Силы ПВО сбили 150 украинских дронов за день
В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 150 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.
Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, а также над Крымом, Удмуртией, Краснодарским и Пермским краем. Кроме того, силы ПВО сбили беспилотники над акваторией Черного моря.
Оборонное ведомство сообщало, что за минувшие сутки средства ПВО уничтожили 619 украинских беспилотников и четыре ракеты большой дальности «Нептун». Кроме того, самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ.
В ночь на 29 июля системы ПВО ликвидировали 295 украинских дронов над российскими регионами.