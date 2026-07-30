США завершили новую серию атак на Иран

В CENTCOM подчеркнули, что удары были направлены на снижение угрозы от Ирана «и его марионеточных сил» для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива. По данным военных, 28 июля КСИР запустил несколько баллистических ракет из Ирана, пытаясь атаковать войска США на Ближнем Востоке. Ракеты были перехвачены, заявили в CENTCOM.