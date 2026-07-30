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США завершили новую серию атак на Иран

Ведомости

США завершили очередной раунд ударов по Ирану. Атаки были совершены в ответ на «попытки ракетных атак на американские силы», сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

Согласно сообщению, подразделения CENTCOM ударили по десяткам объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. В частности, речь о военных командных центрах, объектах ракетных войск и беспилотников, береговых системах наблюдения и обороны, а также объектах военно-морского флота.

В CENTCOM подчеркнули, что удары были направлены на снижение угрозы от Ирана «и его марионеточных сил» для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива. По данным военных, 28 июля КСИР запустил несколько баллистических ракет из Ирана, пытаясь атаковать войска США на Ближнем Востоке. Ракеты были перехвачены, заявили в CENTCOM.

29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не станет завершать военную операцию в Иране после ударов Тегерана по военным базам на Ближнем Востоке.

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