Трамп не намерен завершать войну против Ирана из-за ударов по американским базам

Трамп, комментируя удары, пригрозил, что США нанесут сильные удары по Ирану в качестве ответной меры. По словам американского лидера, у военнослужащих США было всего несколько минут, чтобы отреагировать на внезапную атаку Ирана. Он подчеркнул, что они сбили ракеты, прежде чем те достигли своих целей.