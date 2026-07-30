Трамп не намерен завершать войну против Ирана из-за ударов по американским базам
Президент США Дональд Трамп не намерен завершать военную операцию в Иране после ударов Тегерана по военным базам на Ближнем Востоке. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Буду ли я всегда наносить ответный удар? В сущности, да», – добавил Трамп.
24 июля в КСИР сообщили, что Иран атаковал американские базы в Иордании и Ираке, а также уничтожил несколько истребителей и систему ПВО Patriot. В этот же день военные страны ударили по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне.
Трамп, комментируя удары, пригрозил, что США нанесут сильные удары по Ирану в качестве ответной меры. По словам американского лидера, у военнослужащих США было всего несколько минут, чтобы отреагировать на внезапную атаку Ирана. Он подчеркнул, что они сбили ракеты, прежде чем те достигли своих целей.