Эксперты предупредили об усилении информационных атак перед выборами в Госдуму

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов заявил, что информационная война преследует три цели: дискредитацию военно-политического руководства, деморализацию населения и дезорганизацию вооруженных сил. По его словам, до 90% негативных комментариев в социальных сетях и мессенджерах с тезисами о том, что «власть что-то скрывает» или «власть виновата», публикуют ботсети, управляемые специальными информационными подразделениями под кураторством западных спецслужб.