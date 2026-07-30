Эксперты предупредили об усилении информационных атак перед выборами в Госдуму
В ближайшие недели Россию ожидает рост числа фейков и дипфейков, основная цель которых – повлиять на результаты выборов в Госдуму. Такое мнение высказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада».
Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что информационные атаки со стороны Киева и его западных кураторов усиливаются по мере приближения единого дня голосования.
«Выборы являются катализатором в любой информационной войне и в данном случае катализатором их пропаганды, и здесь как раз мы видим тактику, которую они используют, очень четкую тактику именно вызвать недовольство населения», – сказал он.
По словам депутата, целью подобных кампаний является создание паники и общественного недовольства. В качестве примеров он назвал атаки на нефтеперерабатывающие предприятия и Wildberries, которые, по его мнению, рассчитаны на то, чтобы вызвать негативную реакцию у широких слоев населения.
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов заявил, что информационная война преследует три цели: дискредитацию военно-политического руководства, деморализацию населения и дезорганизацию вооруженных сил. По его словам, до 90% негативных комментариев в социальных сетях и мессенджерах с тезисами о том, что «власть что-то скрывает» или «власть виновата», публикуют ботсети, управляемые специальными информационными подразделениями под кураторством западных спецслужб.
Модератор дискуссии, директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что в подобных информационных кампаниях используется избирательная подача информации, когда события, не подтверждающие нужный вывод, остаются вне поля зрения аудитории.
27 июля на форуме «Территория смыслов» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что информационная война в отношении России, скорее всего, никогда не закончится. Он пояснял, что в этой сфере «нет никаких законов» и действует только «право сильного и право технологически развитого».