Армения запретила ввоз томатной пасты на полгода

24 июля Россельхознадзор ввел ограничение на ввоз молочной продукции из Армении. Проверка, проведенная с 14 по 21 июля, выявила нарушения, аналогичные тем, которые фиксировались в 2023–2024 гг. Они касаются отслеживания продукции, оформления документов для ветеринарного контроля, проверки качества сырья, а также работы систем управления рисками и контроля на производстве.