Армения запретила ввоз томатной пасты на полгода
Правительство Армении в ходе заседания запретило ввозить в страну томатную пасту. Мера будет действовать полгода и затронет в том числе перевозку товара из государств Евразийского экономического союза, передает армянский портал News.am.
Запрет вступит в силу 3 августа. Кабмин республики отметил, что его принятие необходимо, чтобы обеспечить равные конкурентные условия для компаний, которые импортируют томатную пасту, и производителей томатной пасты из местного сырья. Кроме того, закон позволит организовать регулирование процесса закупок томатов.
Представители кабмина уточнили, что экспорт армянских фруктов и овощей сократился также из-за ограничений транзита подкарантинной продукции из Армении. Из-за этого часть тепличных томатов продолжает реализовываться на внутреннем рынке, хотя этот товар предназначался для экспорта.
24 июля Россельхознадзор ввел ограничение на ввоз молочной продукции из Армении. Проверка, проведенная с 14 по 21 июля, выявила нарушения, аналогичные тем, которые фиксировались в 2023–2024 гг. Они касаются отслеживания продукции, оформления документов для ветеринарного контроля, проверки качества сырья, а также работы систем управления рисками и контроля на производстве.
До этого ограничения также начали действовать на ввоз свежих томатов, огурцов, зелени, клубники, вишни, винограда, живой рыбы, яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов.