КСИР заявил об уничтожении трех американских F-35

30 июля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские силы завершили очередной раунд ударов по Ирану, которые стали ответом на «попытки ракетных атак на американские силы». Согласно сообщению, подразделения CENTCOM ударили по десяткам объектов КСИР в Иране. 29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет намерения завершать военную операцию в Иране после ударов Тегерана по военным базам на Ближнем Востоке.