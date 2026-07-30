КСИР заявил об уничтожении трех американских F-35
Иранские силы уничтожили три самолета США F-35 на авиабазе «Аль-Азрак» в Иордании и серьезно повредили еще три воздушных судна. Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое передает IRIB.
По данным КСИР, ранним утром 30 июля силы США ударили по двум жилым домам на острове Кешм. Погибли отец, мать и один из детей в семье. Двое других детей получили ранения.
«В ответ на это преступление <…> сегодня утром воины воздушно-космических сил КСИР нанесли удар по стоянке и ремонтному ангару самолетов F-35 американского врага на авиабазе Аль-Азрак с помощью нескольких баллистических ракет, полностью уничтожив три самолета F-35 и нанеся серьезный ущерб еще трем», – говорится в сообщении КСИР.
Иранские силы утверждают, что в ходе этой атаки были убиты несколько офицеров, технических специалистов и ремонтников США.
30 июля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские силы завершили очередной раунд ударов по Ирану, которые стали ответом на «попытки ракетных атак на американские силы». Согласно сообщению, подразделения CENTCOM ударили по десяткам объектов КСИР в Иране. 29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет намерения завершать военную операцию в Иране после ударов Тегерана по военным базам на Ближнем Востоке.