Медведев призвал довести до судов действия украинских националистов

Медведев напомнил, что по его поручению сводный поисковый отряд приступил к работе по поиску военнослужащих, пропавших без вести в зоне спецоперации. Он охарактеризовал это направление как «новое, крайне тяжелое и ответственное», подчеркнув, что подобная работа всегда занимает продолжительное время. По его словам, поиск должен проводиться с соблюдением требований безопасности и во взаимодействии с воинскими подразделениями, Минобороны и следственными структурами.