Медведев призвал довести до судов действия украинских националистов
Действия украинских националистов должны получить не только процессуальную оценку, но и стать предметом полноценных уголовных разбирательств. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на молодежном форуме «Гвардейск».
Медведев напомнил, что по его поручению сводный поисковый отряд приступил к работе по поиску военнослужащих, пропавших без вести в зоне спецоперации. Он охарактеризовал это направление как «новое, крайне тяжелое и ответственное», подчеркнув, что подобная работа всегда занимает продолжительное время. По его словам, поиск должен проводиться с соблюдением требований безопасности и во взаимодействии с воинскими подразделениями, Минобороны и следственными структурами.
«Все, что сделали эти бандеровцы, нацисты, подлежит не просто протоколированию и процессуальному оформлению. Это должно, в конечном счете, превратиться в полноценные уголовные процессы», – заявил Медведев.
Политик также подчеркнул, что справедливость должна восторжествовать, особенно когда речь идет о преступлениях против мирных жителей. Он заявил о необходимости установить и привлечь к ответственности всех причастных к таким преступлениям и поблагодарил участников поисковой работы за их вклад.
11 июля постпред России при ООН Василий Небензя сказал в интервью «РИА Новости», что остановить практику героизации нацистов на Украине можно только одним способом: если перестанет существовать режим Владимира Зеленского.
1 июля Верховная рада Украины поддержала законопроект Зеленского о создании «украинского национального пантеона». Предполагается, что в него войдут члены ОУН-УПА