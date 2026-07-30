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Пашинян спустя два года ответил на слова Лукашенко об Армении

Ведомости

Ереван нужен своим международным партнерам. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, кому нужна Армения. Запись опубликовал News.am на YouTube.

По его словам, Армения нужна Китаю, США, ЕС, Ирану. Аналогично эти государства нужны и армянской стороне.

Заявление Лукашенко об Армении прозвучало в августе 2024 г. в интервью телеканалу «Россия». Тогда белорусский лидер, рассуждая о внешнеполитическом курсе Армении, сказал: «Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть».

В конце мая Лукашенко предупредил, что армянскому народу нужно быть очень аккуратным при выборе между Россией и Европой, чтобы не повторить то, что произошло на Украине. Он также отметил, что европейские политики, приезжавшие в Армению, ничего конкретного не обещали, а только критиковали Россию и Белоруссию. Тогда же и российский президент Владимир Путин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства ее граждан в России.

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