Пакистан договорился с Ираном о проходе танкера Катара через Ормузский пролив

По данным агентства, речь идет о газовозе Al Areesh, который с начала июля находился в Персидском заливе после загрузки на экспортном терминале Рас-Лаффан в Катаре. Утром 30 июля судно прошло Ормузский пролив с включенными транспондерами и сейчас следует в Пакистан. Один из собеседников Bloomberg отметил, что достигнутая договоренность может распространяться и на другие поставки.