Пакистан договорился с Ираном о проходе танкера Катара через Ормузский пролив
Пакистан договорился с Ираном о безопасном проходе через Ормузский пролив одного катарского танкера с сжиженным природным газом (СПГ). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет о газовозе Al Areesh, который с начала июля находился в Персидском заливе после загрузки на экспортном терминале Рас-Лаффан в Катаре. Утром 30 июля судно прошло Ормузский пролив с включенными транспондерами и сейчас следует в Пакистан. Один из собеседников Bloomberg отметил, что достигнутая договоренность может распространяться и на другие поставки.
Как пишет агентство, после начала войны Пакистан столкнулся с острой нехваткой топлива и использовал дипломатические каналы для переговоров с Ираном о безопасном проходе танкеров. Однако новый виток эскалации, а также атака Ирана на катарский СПГ-танкер фактически остановили поставки, что привело к веерным отключениям электроэнергии в ряде районов страны.
По оценкам Bloomberg, с конца февраля Пакистан был вынужден потратить более $400 млн на закупку СПГ на спотовом рынке, чтобы компенсировать выпавшие поставки из Катара, отмечает Bloomberg.
29 июля центральное командование ВС США сообщило, что ВС США с начала мая обеспечили безопасное прохождение через Ормузский пролив около 1000 коммерческих судов и транспортировку примерно 500 млн баррелей сырой нефти.
Представители береговой охраны Ирана заявили 20 июля, что Ормузский пролив не станет безопасным «ни для транзита нефтехимической продукции, ни даже для транспортировки одной капли нефти и газа», пока продолжается агрессия США.