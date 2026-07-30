Решетников: для РФ не составит труда заместить поставки товаров из Армении

«В рамках общего рынка газа Союза Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за 1000 куб. м. А если сравнить цену с актуальными "европейскими" ценами на газ, превышающими сегодня $600 за 1000 куб. м, – иначе чем субсидированием это назвать нельзя. Эта сумма составляет около $1 млрд в год. Вряд ли кто-нибудь за пределами Союза сможет предложить Армении такие условия», – заявил Решетников (цитата по ТАСС).