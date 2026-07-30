Решетников: для РФ не составит труда заместить поставки товаров из Армении
Для России не составит труда заместить поставки товаров из Армении, подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что Ереван ищет альтернативы отношениям с Россией.
Поставки армянских товаров и в страны ЕАЭС нельзя назвать существенными, отметил Решетников. При этом, по словам министра, ЕАЭС является ключевым рынком сбыта и главным поставщиком основных видов ресурсов для экономики самой Армении.
«В рамках общего рынка газа Союза Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за 1000 куб. м. А если сравнить цену с актуальными "европейскими" ценами на газ, превышающими сегодня $600 за 1000 куб. м, – иначе чем субсидированием это назвать нельзя. Эта сумма составляет около $1 млрд в год. Вряд ли кто-нибудь за пределами Союза сможет предложить Армении такие условия», – заявил Решетников (цитата по ТАСС).
Кроме того, министр напомнил о заявлениях Пашиняна насчет структуры РЖД Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД). Он сказал, что это не «бесплатный» актив российской компании. При одностороннем пересмотре обязательств по ней требования доплаты от Москвы Ереваном безосновательны, подчеркнул Решетников.
30 июля Пашинян заявил, что спор вокруг ЮКЖД может дойти до международного арбитражного разбирательства, если стороны не смогут урегулировать вопрос дружественным путем. Премьер подчеркнул, что ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным».