США ввели санкции за связь с иранской авиакомпанией Mahan Air

Рестрикции коснулись российской логистической компании Air Cargo Pro. Кроме того, в список попали китайская Shanghai Wings и ее управляющий директор Тан Синь, а также Shanghai Elite, в которой Тан Синь является исполнительным директором и владельцем 50% акций. Также санкции наложили на индийскую компанию Skiez Travels.