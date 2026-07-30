США ввели санкции за связь с иранской авиакомпанией Mahan Air
США ввели санкции против пяти компаний, включая одну российскую, за сотрудничество с иранской авиакомпанией Mahan Air. Об этом говорится в сообщении американского минфина.
Рестрикции коснулись российской логистической компании Air Cargo Pro. Кроме того, в список попали китайская Shanghai Wings и ее управляющий директор Тан Синь, а также Shanghai Elite, в которой Тан Синь является исполнительным директором и владельцем 50% акций. Также санкции наложили на индийскую компанию Skiez Travels.
Минфин США заявил, что все эти компании оказывали существенную помощь и спонсировали Mahan Air или предоставляли ей финансовую, материальную или технологическую поддержку.
Сама иранская авиакомпания находится под санкциями США и Евросоюза. Вашингтон считает, что Mahan Air перевозила военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также закупала и транспортировала оружие и беспилотники.
30 июля сенат США поддержал на втором голосовании законопроект, устанавливающий новые антироссийские санкции и продлевающий еще на пять лет санкции против Ирана.