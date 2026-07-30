В Киеве подали в суд на родителей двух подростков за танцы под русскую песню

30 апреля на Украине арестовали торговую марку HBO в связи с упоминанием в сериале «Чернобыль» имен Людмилы Игнатенко и ее погибшего мужа. Игнатенко заявила, что не давала разрешения на использование ее имени, как и имени ее супруга. Верховный суд Украины обязал компанию выплатить женщине 500 000 грн компенсации.