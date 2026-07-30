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В Киеве подали в суд на родителей двух подростков за танцы под русскую песню

Ведомости

В Киеве две девушки 15 лет записали видео, в котором танцевали под песню на русском языке. На их родителей подали в суд за недостаточное воспитание детей, сообщили в главном управлении национальной полиции в Киевской области.

Подростки снимали видео на фоне фотографий погибших украинцев, размещенных на аллее славы в Фастовском районе. Правоохранители составили на родителей несовершеннолетних административные материалы за невыполнение обязанностей по воспитанию. Дело будет передано в суд для принятия решения согласно законодательству.

Украинская полиция призвала родителей объяснять своим детям правила поведения возле памятных мест и мемориалов.

30 апреля на Украине арестовали торговую марку HBO в связи с упоминанием в сериале «Чернобыль» имен Людмилы Игнатенко и ее погибшего мужа. Игнатенко заявила, что не давала разрешения на использование ее имени, как и имени ее супруга. Верховный суд Украины обязал компанию выплатить женщине 500 000 грн компенсации.

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