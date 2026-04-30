VKCO242,9-1,46%CNY Бирж.00%IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,53+0,05%RGBITR779,62+0,08%
На Украине арестовали торговую марку HBO из-за сериала «Чернобыль»

Торговую марку HBO на Украине оказалась арестована в связи с упоминанием в сериале «Чернобыль» имен Людмилы Игнатенко и ее погибшего мужа. Об этом сообщает украинское издание «Униан».

Игнатенко заявила, что не давала разрешения на использование ее имени, как и имени ее супруга. Верховный суд (ВС) Украины обязал компанию выплатить женщине 500 000 грн компенсации.

По словам Игнатенко, HBO решение суда не выполнила. В связи с этим активы компании на Украине, включая торговую марку, были арестованы.

Сериал «Чернобыль» режиссера Йохана Ренка вышел на экраны в 2019 г. Сюжет повествует о ликвидаторах аварии – героях, которые направились в самый эпицентр катастрофы, пожертвовав собой.

