Девять человек погибли в результате обрушения угольной шахты в Пакистане

24 мая на северо-западе Анголы в результате обрушения нелегальной золотодобывающей шахты погибли по меньшей мере 28 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Среди жертв оказались 13 членов одной семьи. Выжившие рассказали, что в момент обрушения в шахте могли находиться более 70 человек.