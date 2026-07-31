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Девять человек погибли в результате обрушения угольной шахты в Пакистане

Ведомости

По меньшей мере девять человек погибли в результате обрушения угольной шахты в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Владелец шахты заявил, что причиной инцидента стал взрыв метана. По его словам, в момент обрушения работали 43 шахтера.

Geo добавило, что несчастные случаи на угольных шахтах в Белуджистане – частое явление из-за недостаточных мер безопасности и плохих условий работы. Ранее в этой провинции по меньшей мере четверо рабочих погибли и пятеро получили серьезные травмы в результате обрушения стены внутри угольной шахты.

24 мая на северо-западе Анголы в результате обрушения нелегальной золотодобывающей шахты погибли по меньшей мере 28 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Среди жертв оказались 13 членов одной семьи. Выжившие рассказали, что в момент обрушения в шахте могли находиться более 70 человек.

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