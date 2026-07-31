Число погибших при обрушении шахты в Пакистане выросло до 34

Изначально сообщалось о девяти погибших. По данным Geo, несчастные случаи на угольных шахтах в Белуджистане – частое явление из-за недостаточных мер безопасности и плохих условий работы. Ранее в этой провинции как минимум четверо рабочих погибли и пятеро были серьезно травмированы в результате обрушения стены внутри угольной шахты.