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Число погибших при обрушении шахты в Пакистане выросло до 34

Ведомости

Число погибших при обрушении угольной шахты в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 34 человек. Спасатели продолжают попытки поднять на поверхность оставшихся под землей шахтеров, сообщает Geo со ссылкой на провинциальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (PDMA).

Главный министр Белуджистана Сарфраз Бугти потребовал предоставить подробный отчет об инциденте. Он пригрозил строгими мерами в случае выявления «халатности или неправомерных действий». Бугти также поручил властям обеспечить строгое соблюдение правил безопасности на угольных шахтах по всей провинции.

Согласно заявлению владельца шахты Курбана Джогезая, обрушение произошло из-за взрыва метана. На момент инцидента в шахте работали 42 человека. Все погибшие были жителями округа Шангла в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Изначально сообщалось о девяти погибших. По данным Geo, несчастные случаи на угольных шахтах в Белуджистане – частое явление из-за недостаточных мер безопасности и плохих условий работы. Ранее в этой провинции как минимум четверо рабочих погибли и пятеро были серьезно травмированы в результате обрушения стены внутри угольной шахты.

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