Трамп: Совет мира достиг соглашения о разоружении «Хамаса» в Газе
Так называемый Совет мира достиг соглашения о полном разоружении радикального палестинского движения «Хамас» и «всех других вооруженных группировок в Газе». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.
Трамп назвал заключенное соглашение критически важным шагом на пути к управлению Газой новым палестинским правительством. Это правительство, по его словам, будет «тесно сотрудничать» с Советом мира для помощи палестинскому народу. Израиль же «получит безопасность, которой он заслуживает, а Газа больше не будет использоваться как база для террористических атак», утверждает президент США.
«Это важная веха в реализации плана Трампа из 20 пунктов. Соглашение будет выполняться поэтапно, в строго структурированном порядке», – уточнил глава Белого дома.
Трамп добавил, что по мере окончания разоружения израильские силы будут выведены, а Международные стабилизационные силы совместно с новыми палестинскими полицейскими силами возьмут на себя ответственность за безопасность Газы. Американский лидер также поблагодарил посредников – Египет, Катар и Турцию.
Al-Arabiya и Al-Hadath со ссылкой на источники писали, что «Хамас» согласилась начать процесс разоружения под международным контролем и отделить военную структуру организации от гражданской администрации в секторе Газа. Эти два вопроса были наиболее спорными пунктами мирного плана Совета мира по урегулированию ситуации в палестинском анклаве, предложенного Трампом.