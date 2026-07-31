Трамп: Совет мира достиг соглашения о разоружении «Хамаса» в Газе

Трамп назвал заключенное соглашение критически важным шагом на пути к управлению Газой новым палестинским правительством. Это правительство, по его словам, будет «тесно сотрудничать» с Советом мира для помощи палестинскому народу. Израиль же «получит безопасность, которой он заслуживает, а Газа больше не будет использоваться как база для террористических атак», утверждает президент США.