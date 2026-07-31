КСИР сообщил об атаке на системы спутниковой связи США в Кувейте

30 июля КСИР заявил, что силы США ударили по двум жилым домам на острове Кешм. Погибли отец, мать и один из детей в семье. Двое других детей были ранены. В ответ иранские силы, как утверждается, уничтожили три самолета США F-35 на авиабазе «Аль-Азрак» в Иордании и серьезно повредили еще три воздушных судна.