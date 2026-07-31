КСИР сообщил об атаке на системы спутниковой связи США в Кувейте
Иранские силы атаковали ангар истребителей, системы спутниковой связи и склады оборудования США на базе «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Удары были нанесены в ответ на «недавние агрессии террористической армии США против нашей страны и варварскую атаку на жилой дом на острове Кешм», подчеркнули в КСИР. Иранские военные добавили, что база «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте играет ключевую роль в воздушных и разведывательных операциях США и является одним из жизненно важных центров воздушной поддержки для американской армии.
30 июля КСИР заявил, что силы США ударили по двум жилым домам на острове Кешм. Погибли отец, мать и один из детей в семье. Двое других детей были ранены. В ответ иранские силы, как утверждается, уничтожили три самолета США F-35 на авиабазе «Аль-Азрак» в Иордании и серьезно повредили еще три воздушных судна.