Турция сообщила Москве и Киеву о готовности организовать переговоры
Турция направила России и Украине сообщения о том, что готова в ближайшее время организовать новый раунд переговоров, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве Турции.
«Анкара передала Москве и Киеву свои месседжи о готовности организовать переговоры по Украине в Турции в кратчайшие сроки», – рассказал агентству собеседник.
29 июля министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Турция, несмотря на заявления о готовности помочь с урегулированием украинского конфликта, подписывает документы НАТО о необходимости восстановления территориальной целостности постсоветской республики. Дипломат отметил, что администрация президента США Дональда Трампа также пообещала помочь с решением украинского конфликта, когда «разберется с Ираном».
16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о готовности Анкары способствовать урегулированию российско-украинского конфликта и признательна за эту готовность. При этом он отметил, что быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса сейчас нет, хотя Россия «сохраняет свою открытость для этого пути».