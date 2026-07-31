Турция сообщила Москве и Киеву о готовности организовать переговоры

16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о готовности Анкары способствовать урегулированию российско-украинского конфликта и признательна за эту готовность. При этом он отметил, что быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса сейчас нет, хотя Россия «сохраняет свою открытость для этого пути».