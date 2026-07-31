«Единая Россия» создаст единый ресурс поддержки народного ВПК

Головин отметил, что небольшие производства уже вносят существенный вклад в обеспечение подразделений на передовой, однако многие их представители не знают о действующих мерах государственной поддержки или не понимают, как ими воспользоваться. По его словам, такие производители готовы расширять выпуск продукции, модернизировать оборудование и обучать сотрудников, но сталкиваются с нехваткой системных инструментов.