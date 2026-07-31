«Единая Россия» создаст единый ресурс поддержки народного ВПК
«Единая Россия» намерена создать единый ресурс, который объединит народных производителей продукции военного назначения и поможет небольшим предприятиям и волонтерским мастерским получать информацию о доступных инструментах поддержки. Об этом заявил член высшего совета партии Владислав Головин.
«Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела», – сказал он.
Головин отметил, что небольшие производства уже вносят существенный вклад в обеспечение подразделений на передовой, однако многие их представители не знают о действующих мерах государственной поддержки или не понимают, как ими воспользоваться. По его словам, такие производители готовы расширять выпуск продукции, модернизировать оборудование и обучать сотрудников, но сталкиваются с нехваткой системных инструментов.
Член высшего совета партии также выразил уверенность, что малые производства могут стать источником новых технологических разработок, которые будут востребованы не только в оборонной, но и в гражданской сфере.
30 июля председатель ЕР, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявил о том, что военные технологии нужно конвертировать в гражданскую сферу. В качестве примера он привел расширение использования беспилотных систем в мирной сфере.