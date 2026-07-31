Кабмин направит более 1 млрд рублей пострадавшим от наводнений Дагестану и Чечне
Правительство России дополнительно направит более 1 млрд руб. из резервного фонда Дагестану и Чечне. Средства пойдут на оказание поддержки пострадавшим в результате наводнения, сообщил кабмин после подписания соответственных распоряжений.
По данным представителей правительства, с помощью дополнительных средств регионы смогут выплатить пострадавшим гражданам единовременную материальную помощь, а также помочь жителям, которые полностью или частично лишились имущества первой необходимости.
В публикации отмечается, что объем средств, которые выделены властями на восстановление Дагестана и Чечни, уже превысил 12 млрд руб.
28 июня правительство уже сообщало, что направит Дагестану и Чечну свыше 385 млн руб. на выплаты пострадавшим.
В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию СКФО пообещал компенсировать регионам расходы на ликвидацию последствий наводнений из федерального бюджета. Регионы столкнулись с наводнениями в конце марта, когда в субъектах прошли аномальные ливни. Наводнение стало крупнейшим за последние 100 лет и повредило более 600 домовладений и мосты, включая участок трассы «Кавказ».