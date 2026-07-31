Кабмин направит более 1 млрд рублей пострадавшим от наводнений Дагестану и Чечне

В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию СКФО пообещал компенсировать регионам расходы на ликвидацию последствий наводнений из федерального бюджета. Регионы столкнулись с наводнениями в конце марта, когда в субъектах прошли аномальные ливни. Наводнение стало крупнейшим за последние 100 лет и повредило более 600 домовладений и мосты, включая участок трассы «Кавказ».