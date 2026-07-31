АТОР: турпоток из России в Турцию в первом полугодии вырос на 1,4%

В 2025 г. внешний туризм России вырос на 22%, а объем поступлений и трат на туристические услуги превысил $57 млрд, писали «Ведомости». По тратам россиян за рубежом страна заняла шестое место в мире с показателем $48 млрд. Выезжать за границу в прошлом году россияне стали на 7% чаще, совершив 29,4 млн поездок. При этом страны Глобального Юга (к ним относятся развивающиеся экономики Азии, Африки и Латинской Америки) стали доминировать среди направлений – их доля превысила половину от всех выездов и достигла 15,3 млн поездок.