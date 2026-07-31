АТОР: турпоток из России в Турцию в первом полугодии вырос на 1,4%
За первое полугодие Турцию посетили 2,65 млн российских туристов, что на 1,4% больше аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).
За июнь в Турции побывали 906 138 россиян, что на 2,1% выше результата июня прошлого года. Положительная динамика была обеспечена не пляжными курортами Турции, а использованием Стамбула как транспортного узла на пути к месту отдыха.
В Анталье побывало на 6,8% россиян меньше в сравнении с тем же периодом 2025 г. При этом доля этого города в российском турпотоке все же составила 49,6%. Эгейское побережье посещали на 6,7% реже. Его доля – всего 4,2%. Стамбул выбрали 40% туристов, а количество визитов выросло на 13,7%.
В АТОР также рассказали, что Россия заняла первое место в топе стран – основных поставщиков туристов в Турцию. На втором месте Германия (2,44 млн визитов за полгода), за ней Великобритания (1,58 млн), Болгария (1,26 млн) и Иран (1,21 млн). В июне к списку присоединилась Польша.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на пресс-конференции в Стамбуле рассказал, что региональная напряженность на Ближнем Востоке и глобальная неопределенность повлияли на спрос в сфере туризма в первом полугодии, его цитирует «Интерфакс». При этом прогнозы по второму полугодию свидетельствуют о заметном улучшении показателей до конца года, добавил министр.
В 2025 г. внешний туризм России вырос на 22%, а объем поступлений и трат на туристические услуги превысил $57 млрд, писали «Ведомости». По тратам россиян за рубежом страна заняла шестое место в мире с показателем $48 млрд. Выезжать за границу в прошлом году россияне стали на 7% чаще, совершив 29,4 млн поездок. При этом страны Глобального Юга (к ним относятся развивающиеся экономики Азии, Африки и Латинской Америки) стали доминировать среди направлений – их доля превысила половину от всех выездов и достигла 15,3 млн поездок.