Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией

Италия приостановила действие шенгенского соглашения с ИспаниейНа морских и воздушных границах введен контроль
Италия ввела контроль на морских и воздушных границах с Испанией на фоне миграционной ситуации в испанском анклаве Сеута. Об этом сообщила газета Stampa со ссылкой на данные МВД Италии.
По информации издания, решение принято после рассмотрения последних данных на заседании комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ, которое прошло под председательством главы МВД Италии Маттео Пьянтедози. Газета утверждает, что меры связаны с наплывом мигрантов в Сеуте.
31 июля газета El Confidencial со ссылкой на источники в полиции сообщила, что более 20 000 человек могли незаконно проникнуть в испанский автономный город Сеута из Марокко с 30 июля. По данным издания, тысячи мигрантов пересекли границу, добираясь до испанского анклава вплавь или преодолевая заграждения на границе.
30 июля сообщалось, что в Сеуту проникли сотни нелегальных мигрантов, после чего в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти заявили, что возможности по приему прибывших оказались исчерпаны. Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что сотни мигрантов вынуждены ночевать на улицах, а центр временного размещения несовершеннолетних заполнен на 2400%. Он назвал ситуацию чрезвычайной и призвал направить дополнительные силы полиции и военных для защиты границы и обеспечения безопасности жителей.
31 июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим готов принять чрезвычайные меры для защиты границ и обеспечения безопасности граждан, включая возможность приостановки действия Шенгенской зоны с Испанией.