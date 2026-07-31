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Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией

На морских и воздушных границах введен контроль
Ведомости

Италия ввела контроль на морских и воздушных границах с Испанией на фоне миграционной ситуации в испанском анклаве Сеута. Об этом сообщила газета Stampa со ссылкой на данные МВД Италии.

По информации издания, решение принято после рассмотрения последних данных на заседании комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ, которое прошло под председательством главы МВД Италии Маттео Пьянтедози. Газета утверждает, что меры связаны с наплывом мигрантов в Сеуте.

31 июля газета El Confidencial со ссылкой на источники в полиции сообщила, что более 20 000 человек могли незаконно проникнуть в испанский автономный город Сеута из Марокко с 30 июля. По данным издания, тысячи мигрантов пересекли границу, добираясь до испанского анклава вплавь или преодолевая заграждения на границе.

По морю и суше: в испанском анклаве объявлена ЧС после наплыва мигрантов
За последние дни в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки пробрались свыше 40 000&nbsp;марокканцев, сообщает 31 июля El País. Как отмечает издание, нынешний наплыв мигрантов значительно превосходит масштабы кризиса мая 2021 г. когда границу сумели обойти более 10&nbsp;000&nbsp;человек. В городе объявлена «гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация», пишет El Tiempo. В большинстве случаев люди добираются до места вплавь и по суше, обходя пограничный волнорез. Не менее 19 человек утонули.
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За последние дни в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки пробрались свыше 40 000 марокканцев, сообщает 31 июля El País. Как отмечает издание, нынешний наплыв мигрантов значительно превосходит масштабы кризиса мая 2021 г. когда границу сумели обойти более 10 000 человек. В городе объявлена «гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация», пишет El Tiempo. В большинстве случаев люди добираются до места вплавь и по суше, обходя пограничный волнорез. Не менее 19 человек утонули. / Reduan Dris / TASS

30 июля сообщалось, что в Сеуту проникли сотни нелегальных мигрантов, после чего в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти заявили, что возможности по приему прибывших оказались исчерпаны. Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что сотни мигрантов вынуждены ночевать на улицах, а центр временного размещения несовершеннолетних заполнен на 2400%. Он назвал ситуацию чрезвычайной и призвал направить дополнительные силы полиции и военных для защиты границы и обеспечения безопасности жителей.

31 июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим готов принять чрезвычайные меры для защиты границ и обеспечения безопасности граждан, включая возможность приостановки действия Шенгенской зоны с Испанией.

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