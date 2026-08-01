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Мишустин сообщил о будущем визите премьер-министра КНР в Россию

Ведомости

Премьер-министр КНР Ли Цян прибудет в Россию с официальным визитом. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором ООО «Лунсин» Дэном Голяном в Кызыле в Туве.

«Совсем скоро мы ждем визит моего друга, нашего уважаемого партнера, премьер-министра Китая господина Ли Цяна. Осенью с ним будем встречаться», – сказал Мишустин.

На встрече он поблагодарил Голяна за развитие республики. В свою очередь китайский бизнесмен рассказал, как разрабатывается Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение. Голян отметил, что в проект было вложено 20 млрд руб. Он дал 1342 рабочих места и 4,06 млрд руб. поступления в бюджет. Месторождение позволяет добывать 963 300 т полиметаллической руды в год. Мишустин добавил, что обязательно обсудит проект «Лунсин» с премьер-министром Китая.

Последний раз Ли Цян был в России 17-18 ноября 2025 г. Он прибыл по приглашению Мишустина для участия в 24-м заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС.

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