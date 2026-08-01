Мишустин сообщил о будущем визите премьер-министра КНР в Россию

На встрече он поблагодарил Голяна за развитие республики. В свою очередь китайский бизнесмен рассказал, как разрабатывается Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение. Голян отметил, что в проект было вложено 20 млрд руб. Он дал 1342 рабочих места и 4,06 млрд руб. поступления в бюджет. Месторождение позволяет добывать 963 300 т полиметаллической руды в год. Мишустин добавил, что обязательно обсудит проект «Лунсин» с премьер-министром Китая.