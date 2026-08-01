ТАСС: разведывательный БПЛА Латвии зафиксировали у границы с Белоруссией

31 июля министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщила о временном закрытии границы с Белоруссией. Глава МВД призвал граждан, которые еще не вернулись в Латвию, воспользоваться альтернативными маршрутами. Проблемы возникли в пункте пограничного контроля Патерниеки. По словам представителя государственной погранохраны Кристины Петерсоне, сбой связан с нарушениями в работе информационных систем, из-за чего проведение пограничного контроля сейчас невозможно.