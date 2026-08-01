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ТАСС: разведывательный БПЛА Латвии зафиксировали у границы с Белоруссией

Ведомости

Разведывательный беспилотник Вооруженных сил Латвии выполняет полет в районе латвийско-белорусской границы на фоне сообщения о закрытии пограничного перехода. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, речь идет о беспилотнике Penguin C UAS, предназначенном для наблюдения, обнаружения движущихся целей и сбора разведывательной информации. Аппарат, как утверждается, находится в районах, прилегающих к границе Латвии с Белоруссией.

Источник отметил, что беспилотник выполняет полет на высоте около 1 км и находится вне воздушных коридоров, используемых гражданской авиацией.

31 июля министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщила о временном закрытии границы с Белоруссией. Глава МВД призвал граждан, которые еще не вернулись в Латвию, воспользоваться альтернативными маршрутами. Проблемы возникли в пункте пограничного контроля Патерниеки. По словам представителя государственной погранохраны Кристины Петерсоне, сбой связан с нарушениями в работе информационных систем, из-за чего проведение пограничного контроля сейчас невозможно.

В государственном пограничном комитете Белоруссии информацию не подтвердили.

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