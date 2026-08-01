CBS: США и Израиль могут нанести новые удары по энергообъектам Ирана в выходные

В этот же день The Telegraph писала, что Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможную сухопутную блокаду Ирана. Инициатива является одним из нескольких вариантов, рассматриваемых Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для усиления экономического давления на Тегаран. Издание предполагает, что это потребует от государств оказать давление на соседей и региональных партнеров Исламской Республики, чтобы те ужесточили контроль на пограничных переходах или закрыли их, ограничив поток экспорта и импорта. Иран граничит с Ираком, Турцией, Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном.