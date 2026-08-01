CBS: США и Израиль могут нанести новые удары по энергообъектам Ирана в выходные
США и Израиль рассматривают возможность проведения одной из наиболее масштабных операций против энергетической инфраструктуры Ирана, удары могут быть нанесены уже в ближайшие выходные. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Необходимость новых ударов обсуждалась на заседании кабинета министров президента США Дональда Трампа в Кэмп-Дэвиде. При этом часть советников Белого дома, отвечающих за политические вопросы, выступила против такой инициативы, отмечает CBS.
В то же время израильский чиновник заявил в беседе с телеканалом, что Израилю не известно о решении возобновить полномасштабные военные действия против Ирана и запроса на участие в каких-либо операциях не было.
Американский лидер, выступая 31 июля в Кэмп-Дэвиде, заявил, что Иран находится в тяжелом положении, а также обвинил власти страны в нечестном поведении. По словам американского президента, сообщения о благополучной ситуации в Иране не соответствуют действительности.
В этот же день The Telegraph писала, что Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможную сухопутную блокаду Ирана. Инициатива является одним из нескольких вариантов, рассматриваемых Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для усиления экономического давления на Тегаран. Издание предполагает, что это потребует от государств оказать давление на соседей и региональных партнеров Исламской Республики, чтобы те ужесточили контроль на пограничных переходах или закрыли их, ограничив поток экспорта и импорта. Иран граничит с Ираком, Турцией, Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном.