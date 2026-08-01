Инфантино отозвал проект по продаже долей ЧМ из-за скандала

Венчурная компания Thrive Capital, возглавлявшая предполагаемую группу инвесторов, выразила сомнения в целесообразности сделки, отмечает The Guardian. План вызвал резкую критику со стороны УЕФА, которая на экстренном заседании договорилась о возможном бойкоте будущих турниров. Против также выступили конфедерации Северной и Центральной Америки, а также Азии. В знак протеста ушел в отставку старший советник Инфантино Карлуш Кордейру, а главный операционный директор Кевин Ламур раскритиковал «вопиющее неуважение» президента, который пытался протолкнуть проект без консультаций .