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Инфантино отозвал проект по продаже долей ЧМ из-за скандала

Ведомости

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об отказе от спорного плана по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Решение было принято на фоне масштабного недовольства в футбольном сообществе, включая угрозы бойкота со стороны УЕФА и отставки в руководстве организации, пишет The Guardian.

«Это предложение не будет реализовано», – заявил Инфантино. Глава ФИФА признал, что проект «привел к разногласиям, которые больше не отвечают интересам организации».

План, получивший название FIFA Forward Enterprise (FFE), предполагал привлечение более $10 млрд за счет продажи инвесторам значительной доли прав на проведение мужского и женского чемпионатов мира, а также клубного ЧМ .

Венчурная компания Thrive Capital, возглавлявшая предполагаемую группу инвесторов, выразила сомнения в целесообразности сделки, отмечает The Guardian. План вызвал резкую критику со стороны УЕФА, которая на экстренном заседании договорилась о возможном бойкоте будущих турниров. Против также выступили конфедерации Северной и Центральной Америки, а также Азии. В знак протеста ушел в отставку старший советник Инфантино Карлуш Кордейру, а главный операционный директор Кевин Ламур раскритиковал «вопиющее неуважение» президента, который пытался протолкнуть проект без консультаций .

Проект FIFA Forward Enterprises предполагал передачу инвесторам до 21% коммерческой структуры ФИФА при оценке компании в $20 млрд. Каждая из 211 ассоциаций-членов могла получить до $20 млн на развитие в случае поддержки. Финансовым консультантом проекта выступал J.P. Morgan, а инвесторскую группу, по информации СМИ, должна была возглавить структура Джошуа Кушнера – младшего брата зятя президента США Дональда Трампа.

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