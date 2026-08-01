Силы ПВО за ночь уничтожили 274 украинских беспилотника

Согласно сводке военного ведомства, БПЛА самолетного типа были сбиты над территориями 14 российских регионов, включая Московскую область, Республику Крым и Краснодарский край, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Цели были поражены в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также перехваты проводились в Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях.