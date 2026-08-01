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Силы ПВО за ночь уничтожили 274 украинских беспилотника

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 274 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно сводке военного ведомства, БПЛА самолетного типа были сбиты над территориями 14 российских регионов, включая Московскую область, Республику Крым и Краснодарский край, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Цели были поражены в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также перехваты проводились в Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях.

31 июля дежурные средства ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над 11 регионами и акваториями двух морей.

За весь июль российские системы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали не менее 21 760 беспилотников ВСУ, следует из ежемесячного отчета Минобороны.

В ночь на 1 августа средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.

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