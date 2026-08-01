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Минобороны отчиталось о массированном ударе по Киеву

Ведомости

В ночь на 1 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, поразив объекты военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины. В Минобороны РФ уточнили, что использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.

В ведомстве сообщили, что целью ударов стали предприятия, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. 

По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 274 беспилотника.

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