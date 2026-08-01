Минобороны отчиталось о массированном ударе по Киеву
В ночь на 1 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, поразив объекты военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины. В Минобороны РФ уточнили, что использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.
В ведомстве сообщили, что целью ударов стали предприятия, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 274 беспилотника.