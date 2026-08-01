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Welt: удар по заводу в Киеве напомнил Западу о законных целях ВС России

Ведомости

Немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что удар по заводу американской компании Terminal Autonomy в Киеве служит напоминанием Западу о законных целях для российской армии. Свое мнение он высказал в эфире телеканала Welt.

«Все это будет атаковано. Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели», – сказал корреспондент.

Он также предупредил, что аналогичная участь ждет любой иностранный военный контингент, если он будет размещен на Украине без согласования с Москвой.

По словам Ваннера, происхождение солдат – из Британии, Франции или других стран – не имеет значения. Если размещение не будет согласовано с российской стороной, все иностранные подразделения будут уничтожаться.

31 июля The Guardian писала, что ВС России ударили по расположенному в Киеве заводу по производству дронов, который принадлежит американской компании Terminal Autonomy.

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