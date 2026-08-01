В Севастополе женщина погибла при атаке ВСУ
В результате атаки ВСУ на Севастополь 60-летняя женщина погибла, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранения получил 79-летний мужчина, его отвезли в больницу с множественными осколочными ранениями. 55-летняя женщина получила ожоги. Она отказалась от госпитализации.
Как сообщил Развожаев, украинские БПЛА были оснащены поражающими элементами и взрывчаткой. В результате атаки в Севастополе огонь уничтожил два частных дома и один автомобиль. Еще три частных дома и 15 автомобилей получили повреждения.
Силы ПВО, Черноморского флота и обильные огневые группы в ночь на 1 августа уничтожили 20 беспилотников.
В Запорожской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В салоне находились работники железорудного комбината. Они ехали со смены домой. Один человек погиб, еще двое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 274 украинских беспилотных летательных аппарата.