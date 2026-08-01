Число погибших при попытке вплавь добраться из Марокко мигрантов возросло до 67
Число мигрантов, погибших при попытке вплавь добраться из Марокко на территорию испанского эксклава Сеуты, возросло до 67. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на данные МВД страны.
Тела обнаружили на побережье города. Гражданская гвардия продолжает поиск погибших в районе приграничного волнореза Тараджал.
Сеута постепенно возвращается к нормальной жизни. В городе открываются магазины, восстановилось движение на дорогах. Видны небольшие группы молодых людей с сумками, но толп больше не наблюдается, отмечает El País.
МВД Испании писало, что с начала миграционного кризиса в Сеуту незаконно проникли 50 000 граждан Марокко. Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас приводил данные, согласно которым проникло 60 000 мигрантов, однако подсчеты оказались неточными, заявляли в министерстве. Большая часть марокканцев уже вернулась домой.
Сеута и Мелилья остаются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой. По данным СМИ, поток нелегальных мигрантов резко увеличился после решения Верховного суда Испании, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты, нельзя возвращать в упрощенном порядке.