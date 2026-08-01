Илон Маск: Запад движется по пути к вымиранию
Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что страны Запада далеко продвинулись по пути к вымиранию.
Он репостнул публикацию другого пользователя с графиками от Financial Times. На них видно уровень рождаемости с 1950-х гг. до 2024 гг. в Великобритании, Франции, Германии, США, Японии, Южной Корее, Австралии, Китае, Италии и Испании. Во всех странах наблюдается отрицательная тенденция.
По данным ЮНИСЕФ на 2023 г., почти 30% всех людей на планете (2,4 млрд) – дети. Наибольшая доля детского населения наблюдается в странах Африки (47,7%) и Восточной Азии (42%), а наименьшая – в Западной Европе (18,2%) и Северной Америке (21,3%). В России, согласно данным организации, дети составляют 21% от общей численности населения. Однако за последние 20 лет ежегодный прирост населения сократился во всех регионах мира, сильнее всего (с 0,9 до 0,1%) – в Азии.
К 2050 г., как ожидается, число детей составит порядка 2,3 млрд. Более трети из них будут проживать в четырех странах – Китае, Индии, Нигерии и Пакистане. При этом, в зависимости от будущих показателей рождаемости, смертности и международной миграции, в мире через 25 лет может проживать от 1,7 млрд до 3 млрд детей, отмечает ЮНИСЕФ.
По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. По итогам 2024 г. он был 1,4. Выше 2 коэффициент рождаемости по состоянию на декабрь прошлого года был в Чечне (2,596), Ямало-Ненецком автономном округе (2,01) и Туве (2,214). Ниже всего показатели в Ленинградской (0,914), Смоленской (1,012) и Владимирской областях (1,059).