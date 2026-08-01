Илон Маск: Запад движется по пути к вымиранию

По данным ЮНИСЕФ на 2023 г., почти 30% всех людей на планете (2,4 млрд) – дети. Наибольшая доля детского населения наблюдается в странах Африки (47,7%) и Восточной Азии (42%), а наименьшая – в Западной Европе (18,2%) и Северной Америке (21,3%). В России, согласно данным организации, дети составляют 21% от общей численности населения. Однако за последние 20 лет ежегодный прирост населения сократился во всех регионах мира, сильнее всего (с 0,9 до 0,1%) – в Азии.