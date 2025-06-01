Следующее поколение: как менялась рождаемость в России и мире

В 2024 г. в США было зарегистрировано почти 330 600 сообщений о пропавшем ребенке, в Германии – 99 000, в Южной Корее – 25 700. В России в прошлом году было объявлено в розыск 5313 детей, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Это на 60% меньше, чем в 2020 г. С 2020 по 2024 г. удалось установить местонахождение 99,5% пропавших детей. В текущем году этот показатель достиг 99,8%. Сейчас остаются ненайденными два ребенка: один пропал в результате несчастного случая на водоеме, а второй был вывезен за пределы России отцом. Их розыск продолжается. В 2014 г. в России был создан Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, волонтеры которого помогают в поиске пропавших людей с МВД России, МЧС России и СК. Помогают находить детей и волонтерские организации, например «ЛизаАлерт» и «Поиск пропавших детей».