Следующее поколение: как менялась рождаемость в России и мире

Следующее поколение: как менялась рождаемость в России и мире1 июня отмечается Международный день защиты детей
Ежегодно 1 июня в России и многих других странах отмечается Международный день защиты детей. «Ведомости» вспоминают историю этого праздника, а также рассказывают, как изменилась рождаемость в мире за последние годы и сколько детей будет проживать на планете к 2050 г.
Два праздника
Между Первой и Второй мировыми войнами в Соединенных Штатах день, посвященный детям, стал отмечаться более широко. Так, в 1925 г. в Сан-Франциско прошел фестиваль лодок-драконов, которые китайское консульство в США привезло из КНР специально для сирот. После окончания Второй мировой войны положение несовершеннолетних в Европе было катастрофическим. Уже 11 декабря 1946 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении Детского фонда организации (ЮНИСЕФ). Через семь лет он стал постоянной частью системы ООН, начав свою первую глобальную кампанию против фрамбезии – бактериальной инфекции кожи, которая поражала миллионы детей.
День защиты детей был учрежден в 1949 г. парижским конгрессом Международной демократической федерации женщин. Его целью стала забота о благополучии тех, кто лишился родителей и дома во время войны. Впервые этот праздник отметили 1 июня 1950 г. в 51 стране мира. В 1954 г. к нему присоединился и Советский Союз.
В 1954 г. ООН провозгласила другой праздник – Всемирный день ребенка. Он отмечается ежегодно 20 ноября как день мирового братства и взаимопонимания детей и посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия несовершеннолетних во всем мире.
В 1959 г. ГА ООН приняла Декларацию о правах ребенка, закрепив в ней права детей на защиту, образование, здравоохранение, жилище и нормальное питание. Этот документ оказал существенное влияние на законодательство и политику многих стран в области заботы о детях. 20 ноября 1989 г. в рамках ГА ООН была принята Конвенция о правах ребенка, участниками которой стали большинство стран мира. Изменение отношения к детям и меры, принятые международным сообществом и национальными правительствами, привели к значительному снижению детской смертности во всем мире.
В рамках ООН существуют и другие праздники, посвященные детям:
4 июня: Международный день невинных детей – жертв агрессии;
12 июня: Всемирный день борьбы с детским трудом;
12 августа: Международный день молодежи;
11 октября: Международный день девочек;
18 ноября: Всемирный день предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей.
Число детей в мире сокращается
По данным ЮНИСЕФ на 2023 г., почти 30% всех людей на планете (2,4 млрд) – дети. Наибольшая доля детского населения наблюдается в странах Африки (47,7%) и Восточной Азии (42%), а наименьшая – в Западной Европе (18,2%) и Северной Америке (21,3%). В России, согласно данным организации, дети составляют 21% от общей численности населения. Однако за последние 20 лет ежегодный прирост населения сократился во всех регионах мира, сильнее всего (с 0,9 до 0,1%) – в Азии.
Население стран большинства регионов мира при этом стареет: коэффициент фертильности (то есть число детей, которых в среднем женщина могла бы родить в течение репродуктивного периода) меньше 2. Исключение – страны Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. За счет этих стран глобальный медианный коэффициент фертильности все еще остается выше 2,2, хотя и существенно снизился по сравнению с 1990 г.
Данные ЮНИСЕФ показывают последовательное снижение этого показателя для женщин всех возрастных групп, причем для женщин в возрасте 20–24 года оно почти двукратное. В России же женщины этого возраста также за последние 30 лет стали намного меньше рожать детей, но зато больше – в более старшем возрасте. Так, для женщин в возрасте 30–34 лет число рождений выросло вдвое.
В то же время число женщин репродуктивного возраста в мире последовательно растет.
Тем не менее, к 2050 г., как ожидается, число детей составит порядка 2,3 млрд. Более трети из них будут проживать в четырех странах – Китае, Индии, Нигерии и Пакистане. При этом, в зависимости от будущих показателей рождаемости, смертности и международной миграции, в мире через 25 лет может проживать от 1,7 млрд до 3 млрд детей, отмечает ЮНИСЕФ.
День пропавших детей
25 мая в России и мире отмечается другой важный праздник – Международный день пропавших детей. В этот день в 1979 г. на Манхэттене в Нью-Йорке шестилетний мальчик Итан Патц впервые самостоятельно вышел из дома в сторону остановки школьного автобуса, но пропал по дороге к ней. Ребенка искали полиция и добровольцы, его фотографии печатали на первых полосах газет и упаковках с молоком, транслировали по телевидению и на Таймс-сквер. Найти Итана так и не удалось. В 1983 г. президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей.
В 2012 г. в убийстве Итана сознался бывший продавец магазина Педро Эрнандес, в 2017 г. на повтором судебном процессе жюри присяжных после девяти дней дебатов единогласно признало его виновным в похищении и убийстве. Спустя два месяца суд приговорил Эрнандеса (на тот момент ему было 56 лет) к 25 годам тюремного заключения. Сам Эрнандес от своих показаний впоследствии отказался и настаивал на своей невиновности. Тело ребенка найдено не было.
В 1998 г. был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), а также Глобальная сеть по розыску пропавших детей (GMCN), объединяющая более 20 стран для оказания помощи в розыске пропавших и похищенных детей. ICMEC в 2001 г. впервые официально объявил 25 мая Международным днем пропавших детей, его символ – цветок незабудки. В 2012 г. Международный день пропавших детей стал памятной датой и в России.
В 2024 г. в США было зарегистрировано почти 330 600 сообщений о пропавшем ребенке, в Германии – 99 000, в Южной Корее – 25 700. В России в прошлом году было объявлено в розыск 5313 детей, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Это на 60% меньше, чем в 2020 г. С 2020 по 2024 г. удалось установить местонахождение 99,5% пропавших детей. В текущем году этот показатель достиг 99,8%. Сейчас остаются ненайденными два ребенка: один пропал в результате несчастного случая на водоеме, а второй был вывезен за пределы России отцом. Их розыск продолжается. В 2014 г. в России был создан Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, волонтеры которого помогают в поиске пропавших людей с МВД России, МЧС России и СК. Помогают находить детей и волонтерские организации, например «ЛизаАлерт» и «Поиск пропавших детей».