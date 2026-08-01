Российские силы ПВО сбили за сутки 743 беспилотника и 15 авиабомб
За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Мах.
В сводке оборонного ведомства также указано, что ВС России поразили места производства и хранения дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Удары наносились беспилотными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
За ночь над российскими регионами российские средства ПВО уничтожили 274 украинских дронов. За день 31 июля дежурные средства ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над регионами и акваториями двух морей.
За весь июль российские системы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали не менее 21 760 беспилотников ВСУ, следует из ежемесячного отчета Минобороны.