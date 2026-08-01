Российские силы ПВО сбили за сутки 743 беспилотника и 15 авиабомб

В сводке оборонного ведомства также указано, что ВС России поразили места производства и хранения дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Удары наносились беспилотными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.