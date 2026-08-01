Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,732-0,15%APTK5,872+0,51%RGSS0,187-0,64%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Политика /

Российские силы ПВО сбили за сутки 743 беспилотника и 15 авиабомб

Ведомости

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Мах.

В сводке оборонного ведомства также указано, что ВС России поразили места производства и хранения дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Удары наносились беспилотными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

За ночь над российскими регионами российские средства ПВО уничтожили 274 украинских дронов. За день 31 июля дежурные средства ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над регионами и акваториями двух морей.

За весь июль российские системы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали не менее 21 760 беспилотников ВСУ, следует из ежемесячного отчета Минобороны.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь