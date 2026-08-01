«Хамас» заявил о выполнении своих обязательств сделки с Израилем

Al-Arabiya и Al-Hadath со ссылкой на источники писали, что «Хамас» согласился начать процесс разоружения под международным контролем и отделить военную структуру организации от гражданской администрации в секторе Газа. Эти два вопроса были наиболее спорными пунктами мирного плана «Совета мира» по урегулированию ситуации в палестинском анклаве, предложенного президентом США Дональдом Трампом.