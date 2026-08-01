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«Хамас» заявил о выполнении своих обязательств сделки с Израилем

Ведомости

Палестинская сторона выполнила все обязательства, которые были предусмотрены соглашением с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС представитель «Хамаса» в Иране Халед аль-Каддуми.

Он подчеркнул, что теперь от Палестины не следует ничего требовать, сторона открыта для диалога. Проблема, по его словам, заключается в отсутствии у нынешнего израильского руководства стремления выполнять достигнутые договоренности.

«Они стремятся выселить жителей Газы, навязать строительство поселений в секторе, они хотят геноцида, они не хотят прекращения войны», – заявил аль-Каддуми.

О напомнил, что после подписания соглашения о прекращении огня от израильских атак погибли 1200 палестинцев.

Al-Arabiya и Al-Hadath со ссылкой на источники писали, что «Хамас» согласился начать процесс разоружения под международным контролем и отделить военную структуру организации от гражданской администрации в секторе Газа. Эти два вопроса были наиболее спорными пунктами мирного плана «Совета мира» по урегулированию ситуации в палестинском анклаве, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

31 июля Трамп сообщил, что «Совет мира» достиг соглашения о полном разоружении радикального палестинского движения «Хамас» и «всех других вооруженных группировок в Газе». Израиль «получит безопасность, которой он заслуживает, а Газа больше не будет использоваться как база для террористических атак», утверждал президент США.

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