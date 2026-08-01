Финляндия временно закрыла ворота на границе с РФ из-за чумы свиней
Пограничный округ Юго-Восточной Финляндии временно закрыл охотничьи ворота в барьерном заборе на границе с Россией из-за выявленной в регионе африканской чумы свиней, сообщила Yle со ссылкой на погранслужбу.
Очаг заболевания обнаружен среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлаксо. Вирус выявили у мертвых поросят.
Ведомство пищевой безопасности Финляндии запретило охоту, лесозаготовки, сбор ягод, грибов и выгул собак без поводка в районах, граничащих с очагом заболевания. Все ограничения введены, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней дальше. Человеку болезнь не передается.
29 июля финская энергокомпания Fingrid уведомила российских операторов, что с 2027 г. перестанет обслуживать опоры ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи. Кабель планируют обрезать, а опоры демонтировать. Прекращение поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 г. сделало обслуживание опор экономически невыгодным.