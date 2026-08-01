Финляндия временно закрыла ворота на границе с РФ из-за чумы свиней

29 июля финская энергокомпания Fingrid уведомила российских операторов, что с 2027 г. перестанет обслуживать опоры ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи. Кабель планируют обрезать, а опоры демонтировать. Прекращение поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 г. сделало обслуживание опор экономически невыгодным.