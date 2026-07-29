Финляндия прекратит обслуживание опор ЛЭП с российским оптоволокном

По оценкам источника издания на сетевом рынке, на ЛЭП приходится до 30% линий связи с Финляндией. После 2022 г. примерно 60–70% зарубежного трафика приходится на транзит через эту страну. По данным газеты, российские операторы уже ведут переговоры об альтернативных маршрутах через Белоруссию, страны Балтии и подводные кабели Балтийского моря.