Финляндия прекратит обслуживание опор ЛЭП с российским оптоволокном
Финская энергокомпания Fingrid уведомила российских операторов, что с 2027 г. перестанет обслуживать опоры ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, кабель планируют обрезать, а опоры демонтировать. Указывается, что прекращение поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 г. сделало обслуживание опор экономически невыгодным.
В «Россетях» сообщили, что их участок ЛЭП 400 кВ ПС Выборгская – ПС Юлликкяля / ПС Кюми находится в ограниченной эксплуатации с 2022 г., энергопереток не осуществляется. Эту инфраструктуру используют для решения задач электроэнергетики внутри страны. Российские операторы «большой четверки» от комментариев отказались.
По оценкам источника издания на сетевом рынке, на ЛЭП приходится до 30% линий связи с Финляндией. После 2022 г. примерно 60–70% зарубежного трафика приходится на транзит через эту страну. По данным газеты, российские операторы уже ведут переговоры об альтернативных маршрутах через Белоруссию, страны Балтии и подводные кабели Балтийского моря.
Финляндия прекратила покупать российскую электроэнергию 4 апреля 2022 г. В ноябре 2025 г. правительство РФ распорядилось прекратить действие статей 3 и 4 Соглашения между СССР и Финляндией об энергетическом использовании отрезка реки Вуокса, ограниченного гидроэлектростанцией Иматра и Светогорской гидроэлектростанцией (ГЭС). Документ был подписан в Хельсинки 12 июля 1972 г.