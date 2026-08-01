Суд Паттайи отказался освободить под залог обвиняемых в убийстве россиян

Понг и Тхонг были арестованы при попытке бегства в другую страну. Оба признались в убийстве. Понг и Тхонг заявили, что убили молодых людей в приступе ярости, а потом закопали тела. Тхонг заявил, что парня застрелили, а девушку зарезали. Мотоцикл был разобран и зарыт отдельно.