Суд Паттайи отказался освободить под залог обвиняемых в убийстве россиян
Суд Паттайи отказал в освобождении под залог Понга и Тхонга, обвиняемых в убийстве пяти человек, в числе которых 17-летний брат и 22-летняя сестра Назимовы. Об этом сообщила газета Thairath.
Обстоятельства преступления являются серьезными, отметили в суде. Кроме того, следователь опасается, что обвиняемые попробуют сбежать в случае освобождения.
Рано утром 26 июля 17-летний брат и 22-летняя сестра Назимовы выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт.
Понг и Тхонг были арестованы при попытке бегства в другую страну. Оба признались в убийстве. Понг и Тхонг заявили, что убили молодых людей в приступе ярости, а потом закопали тела. Тхонг заявил, что парня застрелили, а девушку зарезали. Мотоцикл был разобран и зарыт отдельно.
Останки брата и сестры были обнаружены 31 июля после того, как подозреваемые привели следователей к месту захоронения. Там же обнаружили останки еще трех человек. Это оказалась тайская семья – двое супругов и их 18-летняя дочь. Они пропали в середине июня.