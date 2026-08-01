Племянник Карапетяна возглавил фракцию «Сильная Армения» в парламенте

В Армении 7 июня с высокой явкой (49% к 17.00 – столько же, сколько за весь день голосования в 2021 г., в итоге – 58,97%) завершились парламентские выборы, в результате которых должно было быть сформировано новое правительство страны. Всего в них участвовали 17 политических партий и два избирательных блока.