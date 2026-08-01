NYT: США сбросили одну из своих самых мощных бомб на густонаселенный район Ирана

Газета изучила фотографии и видеозаписи. Размеры воронки и фрагменты боеприпаса указывают на то, что использовалась бомба Mark-84. Это одна из крупнейших обычных бомб, применяемых вооруженными силами США. Один из экспертов издания заявил, что бомба взорвалась под землей, а не при ударе, и что песчаная почва поглотила часть взрывной волны, что ограничило ущерб в окружающей местности. Рядом с домом, на который пришелся удар, не обнаружено военных объектов, отметили в The Times, а потому удар вызывает вопросы.