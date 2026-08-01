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NYT: США сбросили одну из своих самых мощных бомб на густонаселенный район Ирана

Погибли три человека
Ведомости

В ночь на 30 июля военные США сбросили на густонаселенный район иранского острова Кешм 900-килограммовую бомбу. Удар пришелся по дому мирных жителей, сообщила газета The New York Times.

В результате удара погибли супруги и их двухлетний сын. Двоих детей извлекли из-под завалов живыми. Удар был частью серии атак, которые, по заявлению Соединенных Штатов, были предприняты в ответ на более ранние удары Ирана по базе, используемой американскими войсками в Иордании.

Газета изучила фотографии и видеозаписи. Размеры воронки и фрагменты боеприпаса указывают на то, что использовалась бомба Mark-84. Это одна из крупнейших обычных бомб, применяемых вооруженными силами США. Один из экспертов издания заявил, что бомба взорвалась под землей, а не при ударе, и что песчаная почва поглотила часть взрывной волны, что ограничило ущерб в окружающей местности. Рядом с домом, на который пришелся удар, не обнаружено военных объектов, отметили в The Times, а потому удар вызывает вопросы.

28 февраля ракета упала на территорию начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. По имеющимся данным, погиб 171 человек, большинство из них – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 6 марта NBC сообщал, что Белый дом признал нанесение ударов по району расположения школы.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что не думает, что удар по школе в Минабе в ходе войны с Ираном нанесли военные США. По его словам, установить виновных в произошедшем может быть сложно, поскольку в тот период в регионе велись интенсивные боевые действия и «повсюду летали ракеты». Он отметил, что не видел данных, которые убедили бы его в том, что удар был нанесен Соединенными Штатами.

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