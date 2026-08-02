Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ROSN347,7+1,62%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Постпред при ОДКБ: Россия хочет сохранить дружбу с Арменией

Ведомости

Россия намерена сохранить дружественные отношения с Арменией, заявил постоянный представитель России при Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что в основе позиции лежит многовековая история переплетения судеб народов двух стран. По словам дипломата, другие участники ОДКБ также имеют собственные интересы и наработанную историю отношений с республикой.

Армения приостановила свое участие в ОДКБ в феврале 2024 г. Ереван объяснил это решение недостаточной реакцией организации и Москвы на столкновения армянских и азербайджанских военных на границе в 2022 г., а также на антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе в 2023-м, после которой Азербайджан восстановил контроль над регионом. Президент России Владимир Путин тогда заявлял, что прямое участие Москвы в тех событиях было бы юридически некорректным.

Что такое ОДКБ и зачем она существует

Политика / Международные отношения

По итогам заседания глав МИД ОДКБ 10 июня глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Армении перед организацией образовалась задолженность, копившаяся более двух лет.

Участники встречи согласились проработать возможность применения уставных механизмов. Глава МИД России также подчеркнул, что Ереван не выполнял финансовые обязательства, не участвовал в общих мероприятиях и параллельно наращивал сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь