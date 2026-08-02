Постпред при ОДКБ: Россия хочет сохранить дружбу с Арменией
Россия намерена сохранить дружественные отношения с Арменией, заявил постоянный представитель России при Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев «РИА Новости».
Дипломат подчеркнул, что в основе позиции лежит многовековая история переплетения судеб народов двух стран. По словам дипломата, другие участники ОДКБ также имеют собственные интересы и наработанную историю отношений с республикой.
Армения приостановила свое участие в ОДКБ в феврале 2024 г. Ереван объяснил это решение недостаточной реакцией организации и Москвы на столкновения армянских и азербайджанских военных на границе в 2022 г., а также на антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе в 2023-м, после которой Азербайджан восстановил контроль над регионом. Президент России Владимир Путин тогда заявлял, что прямое участие Москвы в тех событиях было бы юридически некорректным.
По итогам заседания глав МИД ОДКБ 10 июня глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Армении перед организацией образовалась задолженность, копившаяся более двух лет.
Участники встречи согласились проработать возможность применения уставных механизмов. Глава МИД России также подчеркнул, что Ереван не выполнял финансовые обязательства, не участвовал в общих мероприятиях и параллельно наращивал сотрудничество с Североатлантическим альянсом.