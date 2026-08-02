Постпред при ОДКБ: Россия хочет сохранить дружбу с Арменией

Армения приостановила свое участие в ОДКБ в феврале 2024 г. Ереван объяснил это решение недостаточной реакцией организации и Москвы на столкновения армянских и азербайджанских военных на границе в 2022 г., а также на антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе в 2023-м, после которой Азербайджан восстановил контроль над регионом. Президент России Владимир Путин тогда заявлял, что прямое участие Москвы в тех событиях было бы юридически некорректным.