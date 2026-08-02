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Уровень воды в израильском озере Кинерет опустился до «красной черты» из-за жары

Ведомости

Уровень воды в израильском озере Кинерет из-за жары упал до «красной черты» – условной отметки 213 м ниже уровня мирового океана. Об этом сообщил портал Walla.

Как пояснили в Ассоциации городов Кинерета, отметка минус 213 м ранее считалась «нижней красной линией» и служила предупреждением о критическом снижении уровня воды. При этом в прошлые годы озеро уже мелело сильнее. Так, в конце лета 2001 г. был зафиксирован исторический минимум – минус 214,87 м.

По данным издания, одновременно с этим в районе озера установилась самая сильная жара с начала лета – температура воздуха 2 августа достигла +45 градусов. Власти призвали отдыхающих пить больше воды, находиться в тени и не оставлять газовые баллоны под прямыми солнечными лучами из-за риска возгорания.

По словам управляющего пляжем Амнон Авиада Бен-Хура, береговая линия продолжает отступать, из-за чего сотрудникам приходится регулярно переносить спасательные вышки и инфраструктуру ближе к воде. Он выразил надежду, что предстоящая зима окажется дождливой и позволит восстановить уровень. Несмотря на экстремальную жару, туристы продолжают приезжать на побережье Кинерета, отмечает портал.

1 августа Bloomberg писал, что военные конфликты, феномен Эль-Ниньо и аномальная жара ставят под угрозу урожай в ключевых аграрных регионах мира. Дополнительное давление на фермеров оказывает рост цен на топливо и удобрения, вызванный войной на Ближнем Востоке.

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