Уровень воды в израильском озере Кинерет опустился до «красной черты» из-за жары

Как пояснили в Ассоциации городов Кинерета, отметка минус 213 м ранее считалась «нижней красной линией» и служила предупреждением о критическом снижении уровня воды. При этом в прошлые годы озеро уже мелело сильнее. Так, в конце лета 2001 г. был зафиксирован исторический минимум – минус 214,87 м.