Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Политика /

Более 20 человек пострадали в давке на фестивале Ghana Party в Лондоне

Ведомости

Три человека были госпитализированы после давки у входа на музыкальный фестиваль Ghana Party in the Park в Лондоне, сообщает BBC со ссылкой на полицию.

Всего медицинская помощь потребовалась 23 посетителям. Девять человек были осмотрены сотрудниками службы скорой помощи.

По данным властей, инцидент произошел после небольшого пожара у входа на территорию фестиваля. Из-за возгорания ворота временно закрыли, а когда их вновь открыли, собравшаяся толпа устремилась вперед, что привело к давке.

После инцидента организаторы приняли решение досрочно завершить фестиваль из соображений безопасности. Они также опровергли распространявшиеся в социальных сетях сообщения о поножовщине и жертвах, заявив, что подобные сведения не соответствуют действительности.

Фестиваль Ghana Party in the Park – крупнейшее ежегодное африканское культурное мероприятие под открытым небом, которое проходит в Лондоне и посвящено культуре, музыке и традициям Ганы. Мероприятие проводится с 2005 г. компанией Akwaaba Group.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте