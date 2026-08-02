Более 20 человек пострадали в давке на фестивале Ghana Party в Лондоне
Три человека были госпитализированы после давки у входа на музыкальный фестиваль Ghana Party in the Park в Лондоне, сообщает BBC со ссылкой на полицию.
Всего медицинская помощь потребовалась 23 посетителям. Девять человек были осмотрены сотрудниками службы скорой помощи.
По данным властей, инцидент произошел после небольшого пожара у входа на территорию фестиваля. Из-за возгорания ворота временно закрыли, а когда их вновь открыли, собравшаяся толпа устремилась вперед, что привело к давке.
После инцидента организаторы приняли решение досрочно завершить фестиваль из соображений безопасности. Они также опровергли распространявшиеся в социальных сетях сообщения о поножовщине и жертвах, заявив, что подобные сведения не соответствуют действительности.
Фестиваль Ghana Party in the Park – крупнейшее ежегодное африканское культурное мероприятие под открытым небом, которое проходит в Лондоне и посвящено культуре, музыке и традициям Ганы. Мероприятие проводится с 2005 г. компанией Akwaaba Group.